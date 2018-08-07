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07 Ağustos 2018 13:47

Çivril hayvan pazar yeri kurbana hazır

Denizli’nin Çivril ilçesinde halkın hizmetine sunulan bölgenin en modern hayvan pazar yerlerinden biri olan Çivril Hayvan Pazar Yeri’nde, Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamlandı.

Çivril hayvan pazar yeri kurbana hazır

07 Ağustos 2018 13:47


Çivril Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı yaklaşırken Menteş Mahallesi Denizli yolu üzerinde 10 bin metrekare alana kurulan yeni Çivril Hayvan Pazar Yeri’nde hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri aldı. Her hafta Perşembe günleri saat 06:00- 12:00 saatleri arasında rutin hizmetine devam eden veterinerlik hizmetleri ve hayvan pazar yeri, Kurban Bayramı pazarı amacıyla arefe günü ve arefe gününden önceki iki gün olmak üzere toplamda üç gün hizmet verecek. Çivril hayvan pazarına gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpeli olup olmadığını ve nakil belgelerinin denetlenmesi ise Çivril Belediyesi Uzman Veteriner Hekimleri ve Çivril Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri ile birlikte yapılacağı bildirildi. Eski hayvan pazar yerinin ihtiyaçlara cevap veremediğini belirten Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Bizlerde ekibimiz ile birlikte şehrin dışında bölgenin en modern hayvan pazar yerini kurduk. Kurban Bayramı’nda da en iyi şekilde hizmet verecek, hem satıcılarımız hem de kurban alacak vatandaşlarımız pazarımıza gelecek ve kurbanlıklarını güvenli bir şekilde alacak.” dedi. 4 bin 357 metrekare pazar alanı bulunan yeni hayvan pazar yerinde 70 metrekarelik veterinerlik binası ve 90 metrekarelik karantina binası yer alıyor. Pazara gelen vatandaşların rahat etmesi de düşünülen yeni hayvan pazar yerinde 144 metrekare kafeterya otopark ve yeşil alanda bulunuyor.




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