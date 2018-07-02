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02 Temmuz 2018 18:24

“Çivril İkinci Bisiklet Festivali” 250 sporcunun katılımı ile yapıldı

Denizli Çivril Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bisiklet Festivaline 250 bisikletçi katıldı.

“Çivril İkinci Bisiklet Festivali” 250 sporcunun katılımı ile yapıldı

02 Temmuz 2018 18:24


Festival, 250 bisikletçinin Çivril Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüşü ile başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Daha sonra şehir içinde bisiklet turu yapan sporcular birbirinden renkli gösteriler gerçekleştirdi. Geceyi Ahmetçik Mesireliği’nde geçiren bisikletçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola koyuldular. Etkinliğin ikinci günü bisikletçiler ‘İki teker sana yeter’ etkinlikleri kapsamında Işıklı, Akdağ ve Kocayayla parkuru olmak üzere 77 kilometrelik mesafeyi kat etti. İkinci gün şenlikleri akşamın ilk saatlerinde düzenlenen eğlence ve konser ile devam etti. Festivalin son günü etkinliğe katılan bisikletçiler ‘Pedalları Doğa İçin Çevir’ etkinlikleri kapsamında Işıklı Gölü etrafı 56 kilometrelik mesafeyi başarıyla tamamladılar.


Etkinlikle ilgili konuşan Başkan Güven, “Yurdun dört bir yanından gelen bisiklet severlerle pedal çevirdiğimiz bir etkinlik düzenledik. Bu bir yarış etkinliği değil, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış tarihi zenginliklerle dolu, dört mevsimin en güzel şekilde yaşandığı, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz manzaraya sahip olan ışıklı gölümüzü, doğa harikası olan Akdağ Tabiat parkını ve eşsiz manzaralı Kocayayla bölgesini gelen misafirlere tanıtmak için yapılan bir kültür faaliyeti, bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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