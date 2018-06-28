Çivril Kapalı Pazar Yeri inşaatı tamamlanıyor

Belediye Başkanı Gürcan Güven, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda yapım çalışmaları devam eden Çivril Kapalı Pazar Yeri’ni inceleyerek, inşaatın durumu hakkında çalışanlardan bilgi aldı. 6 bin metrekare alan üzerine yapılmakta olan pazar alanının, ilçe sakinlerinin rahat alışveriş yapabileceği bir yer haline geleceğini aktaran Başkan Güven, “Pazar yerinde ayrıca 150 araçlık otopark da bulunacak. Pazar yerinin hizmete girmesiyle köylerden gelen pazarcılar yağmurlu havalarda ıslanmayacak” dedi.Halkın refahının her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Güven, “Kapalı pazar yerini esnafımızın ve vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapabileceği şekilde projelendirdik. Bu hizmetler vatandaşlarımızın refahı içindir. Sizlerin desteğiyle daha birçok projeyi el ele gönül gönüle başarıyla hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.