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Çivril Satranç Turnuvası sona erdi

Denizli’nin Çivril ilçesinde 180 kişinin katılımı ile yapılan satranç turnuvası tamamlandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 180 kişinin katılımı ile yapılan satranç turnuvası tamamlandı.


Çivril Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliği ile ilk kez düzenlenen Çivril Satranç Turnuvası tamamlandı.Çivril Gençlik Merkezi'nde yapılan ve 2 gün süren turnuvada180 kişi mücadele etti. Hamza Albayrak, Hakan Gökmen ve Ali Senkos'un hakemlik yaptığı turnuvada yarışmacılar A,B,C kategorilerinde yarışırken 7. tur sonunda katılan sporculara 80 ödül ve 40 madalya verildi. Turnuvada konuşma yapan Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, ülkenin geleceğinin gençler olduğunu belirterek, “Onları iyi yetiştirebilirsek, kabiliyetlerini artırabilirsek ülkemiz daha güvenli bir geleceğe uzanacaktır. Bu kapsamda bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz satranç turnuvası gençlerimizin ve çocuklarımızın hem beyinsel hem de zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlayacaktır”dedi.

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