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06 Temmuz 2018 18:28

Çivril Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali 30 Ağustos’ta başlıyor

Çivril’de bu yıl 22.

Çivril Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali 30 Ağustos’ta başlıyor

06 Temmuz 2018 18:28

incisi düzenlenecek Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.


Denizli’nin Çivril ilçesinde 1995 yılından itibaren Çivril Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılmakta olan Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali, Çivril Belediyesi Festival Tertip Komitesi’nin aldığı kararla 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 4 gün sürecek festivalde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Bu yıl 22. incisi düzenlenecek olan festivalde 30 Ağustos Perşembe günü Ali Kınık, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Gece Yolcuları, 1 Eylül 2018 Cumartesi günü Buray, 2 Eylül 2018 Pazar günü Hande Yener halk konseri verecek.


Festivalde yerel halk oyunları ekibi ve mehteran takımı da gösterilerini sergileyecek.


Her yıl renkli görüntülere sahne olan Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali’nde birbirinden farklı yarışmalarda yarışmacılar hünerlerini Çivrilli vatandaşlarla buluşturacak.




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