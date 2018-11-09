Çivril zabıtası hayat kurtardı

Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşen büyükbaş hayvan Çivril Belediyesi zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Çivril ilçesinde su kanalına düşen büyükbaş hayvan Çivril Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Işıklı Mahallesi'nde su kanalında büyükbaş hayvanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar zabıta ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan zabıta ekipleri yaralı hayvanı kanaldan çıkardı. Yaralı hayvanın sahibi Çivril Belediyesi Zabıta ekiplerine yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür etti.