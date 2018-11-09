İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çivril zabıtası hayat kurtardı

Denizli’nin Çivril ilçesinde su kanalına düşen büyükbaş hayvan Çivril Belediyesi zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşen büyükbaş hayvan Çivril Belediyesi zabıta ekiplerince kurtarıldı.


Çivril ilçesinde su kanalına düşen büyükbaş hayvan Çivril Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Işıklı Mahallesi'nde su kanalında büyükbaş hayvanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar zabıta ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan zabıta ekipleri yaralı hayvanı kanaldan çıkardı. Yaralı hayvanın sahibi Çivril Belediyesi Zabıta ekiplerine yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.