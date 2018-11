Çivril'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı tüm yurtta olduğu gibi Denizli'nin Çivril ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'na çelenk konması ile başlayan program kutlamalarla devam etti. Törene Çivril Kaymakamı Armağan Önal, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Başkan Güven'in törene katılanların ve okulların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine dair konuşan Çivril Kaymakamı Armağan Önal, “Cumhuriyetimiz' in 95. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Tüm Şehit ve Gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz” dedi. Kaymakam Önal'ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Çivrilli'ler, orta okul ve liseli öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterilerini izledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı belediye önünden mehteran eşliğinde fener alayı yürüyüşü ile devam etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği gecede mehteran takımı seslendirdiği marşlarla tarihi yeniden canlandırdı. Programda konuşan Başkan Güven, Cumhuriyet'in ne zorluklar altında kazanıldığını belirterek, “Kadın erkek demeden tüm neferimizle Cumhuriyet'imizin bekçisi olacağız. Her zaman söylediğimiz yaşasın cumhuriyet diyeceğiz, Cumhuriyetimizi ayakta tutmak için de siyasi görüşümüz her ne olursa olsun, hep beraber el ele, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Bu millet aziz bir millet, büyük bir millet, 1071 Anadolu'nun kapılarını açmış 1176'da Anadolu topraklarının yerini almış, yüzyıllardır biz bu topraklarda hüküm sürmekteyiz. Burası bizim vatanımız, güzelliğimiz” şeklinde konuştu. Başkan Güven, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile milli iradeye kastetmeye çalışan şer odaklarının bu ülkeyi asla bölemeyeceğini de vurguladı. Programa katılan halka Çivril Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve bayrak logolu şapka dağıtıldı.