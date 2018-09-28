Çivril'de 330 konut için kura çekimi yapıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde yapımı devam eden 330 konutlu TOKİ evlerine başvuruların ardından noter huzurunda toplu kura çekimi gerçekleştirildi.

Çivril Belediyesi ve Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ortaklaşa yapılan 330 konutun toplu kura çekimi noter huzurunda yapıldı. TOKİ toplu kura çekimi programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, TOKİ Uzmanı İbrahim Ethem Topçu, Çivril idari amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çivril Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu'ndaki kura çekiminde Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “TOKİ'yi Çivril yıllardır istiyordu hep gündeme geldi, hep konuşuldu fakat bir türlü bu projede bir sonuca varılamamış. Hep diyoruz ya ‘Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza yetişemez' diye. Bizler de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizli Büyükşehir Belediyemiz ile beraber gece gündüz çalışarak planlamasını yaptık. Bugün hayaller gerçek oluyor. 330 tane kardeşimiz yuva sahibi oluyor. TOKİ konutlarının olduğu yerde Çivril'imize yeniden mahalle kuruyoruz. Dar gelirli, evi olmayan kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yola çıktık. Yapılan TOKİ konutlarının biraz ilerisinde 110 bin metre karelik devasa bir alanımız var. Buraya da 500 konut yapmak için çalışmalarımıza başladık. Ve şunu söyleyeyim TOKİ konutlarının olduğu yer Çivril'imizin en güzel yeridir. Ben şimdiden bütün ev sahiplerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.