Çivril'de 330 konut sahibini bulacak

Çivril ilçesinin en güzel noktalarından Yukarı Mahalle mevkisine inşa edilen TOKİ konutlarının 109 tanesi 2+1, 221 tanesi ise 3+1 şeklinde yapılırken, cep zemin kat seviyesinde taş kaplama, balkon ve pencere aralarında ahşap görünümlü fibercement kaplamalar kullanıldığı belirtildi. Çivril Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapılan konutların büyük bir kısmı tamamlanırken, ev sahibi olmak için heyecanla bekleyen vatandaşlara müjdeyi Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven verdi. Toplu kura çekimlerinin 27 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda yapılacağını belirten Güven, “TOKİ konutlarımızın ilk inşaat temeli atılırken büyük bir heyecan yaşadık. Projenin tamamen bitmesiyle hem konut sıkıntısı bitmiş olacak hem de düşük gelirli aileler ev sahibi olacak. İlçemiz yeni bir yerleşim alanına kavuşarak Çivril'imizin çehresi değişecek. Yapılan konutlarımızın ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ayrıca TOKİ inşaat alanında camii ve iki büfenin yapımı da devam ediyor.