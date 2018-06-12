Çivril’de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

İlçede çalışmalar kapsamında Hamdi Emre Caddesi ve Rauf Denktaş Caddesi’nde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ekipler üst yapı, sıcak asfalt, yol ve kaldırım çalışmaları başlattı. Yapımına yaklaşık olarak 2 ay önce başlanan alt yapı çalışmalarını sona ermesiyle üst yapı, sıcak asfalt, yol ve kaldırım çalışmaları başladı. Alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Güven, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana günü birlik yap boz işler yaparak değil, gelecek nesillerimizi düşünerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Güzel Çivril’imizi, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla alt yapısıyla üst yapısıyla daha da modern bir yer haline getirmek için gece gündüz demen ekibimizle birlikte hummalı bir çalışma sürdürüyoruz. Çivril’imize bugüne kadar hiç görmediği yatırımları getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.