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14 Mayıs 2018 17:58

Çivril’de Anneler Günü ve Engelliler Haftası etkinliği

Denizli Çivril Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler haftası ve 13 Mayıs Anneler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çivril’de Anneler Günü ve Engelliler Haftası etkinliği

14 Mayıs 2018 17:58


Anneler Günü ve Engelliler Haftası kapsamında Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Gürcan Güven ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlikte Belediye Başkanı Güven, “Çocuklarımızı zamanı gelince asker eyleyen, gelinlik çeyizini hazırlayan, onları her türlü bela ve musibetten koruyan, vatana ve millete hayırlı bir evlat eyleyen başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” dedi. Program Başkan Güven’in, yılın annesi seçilen Şerife Deniz’e plaket ve çiçek takdim etmesi ile sona erdi.




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