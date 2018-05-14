Çivril’de Anneler Günü ve Engelliler Haftası etkinliği

Anneler Günü ve Engelliler Haftası kapsamında Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Gürcan Güven ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte Belediye Başkanı Güven, “Çocuklarımızı zamanı gelince asker eyleyen, gelinlik çeyizini hazırlayan, onları her türlü bela ve musibetten koruyan, vatana ve millete hayırlı bir evlat eyleyen başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” dedi. Program Başkan Güven’in, yılın annesi seçilen Şerife Deniz’e plaket ve çiçek takdim etmesi ile sona erdi.