Çivril'de bilek güreşi turnuvası yapıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikler kapsamında 220 öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet turnuvası bilek güreşi yarışması düzenlendi.

Çivril Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen bilek güreşi yarışması Çivril Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. 220 öğrencinin katıldığı turnuvada erkekler 50, 60, 70, 80 ve üzeri kilolarda mücadele ederken, kızlar ise 50, 60, 80 kilolarda ter döktü. Yarışma hakkında konuşan Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “Milli duruşa sahip çıkan çelik bilekli gençler Çivril'den yetişecek. Bizler de ilçemizde, düzenlenen liseler arası Cumhuriyet turnuvası çerçevesinde yapılan bilek güreşi yarışmalarına katılıp, dereceye giren öğrencilerimize madalyalarını verdik. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.