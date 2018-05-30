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30 Mayıs 2018 16:29

Çivril’de, Çıtak Pazar yeri hizmete girdi

Denizli Çivril Belediyesi tarafından yaptırılan Çıtak Pazar yeri gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Çivril’de, Çıtak Pazar yeri hizmete girdi

30 Mayıs 2018 16:29


Yapımı tamamlanan Çıtak Pazar yerinin açılışı Denizli AK Parti Milletvekili Cahit Özkan, Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Eski pazaryerinin yıkılarak yerine daha geniş ve daha modern yapılan yeni pazar yeri esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı. 2 bin 700 metrekare olan pazar yerinde ayrıca alışveriş yapmaya gelen vatandaşların araçları için otopark da düşünüldü. Açılışta konuşma yapan Gürcan Güven, pazar yerinin çelik konsülden yapıldığını belirterek,"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerçekleştirdiğimiz her çalışmada önceliği halkımıza verdik. Halka dokunan pozitif katkılar sunan projeler ürettik. Bunlardan biri de Çıtak pazar yeridir. Biz eski pazaryerimizin Çıtak Mahallemi’ze yeterli olmadığını gördüğümüzden dolayı yıktık ve yerine 2 bin 700 metrekare alanı olan yeni pazar yerini yaptık. Yapılan pazar yerimiz tüm Çivril halkına ve Çıtak Mahallesi’ne hayırlı olsun” dedi.




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