Çivril'de Cumhuriyet turnuvası atletizm yarışmaları yapıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 70 öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet turnuvası atletizm yarışmaları düzenlendi.

Çivril Belediyesi, İlçe Spor Gençlik Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan yarışma Çivril Stadyumu Atletizm Pisti'nde gerçekleşti. 70 öğrencinin katıldığı yarışmalarda sporcular yıldızlar ve gençler olmak üzere iki gruba ayrılırken, kızlar 800 metre erkekler bin 200 metrede koştu. Yarışma hakkında açıklama yapan Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “İlçemizde düzenlenen ortaokul ve liseler arası Cumhuriyet turnuvası atletizm yarışmalarına katılıp, dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.