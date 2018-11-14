Çivril'de Devlet Hastanesi'ne “Anne Dostu Hastane” tescili verildi

Denizli'deki kamu hastaneleri sağlık alanındaki hizmet ve başarılarıyla Türkiye geneli dikkat çekmeye devam ediyor. Geçen yıl “Anne Dostu Hastane” tescili alan Acıpayam Devlet Hastanesi'nin ardından şimdi de Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen ekibin yerinde değerlendirmesi sonucu “Anne Dostu Hastane” tescili almaya hak kazandı. Türkiye'de bu unvanı hak eden ilk 50 hastane arasına girdi, Denizli'de de ikinci hastane oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen, "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde anne ve anne adayları için tek kişilik doğum üniteleri ile uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlayabilmelerine yönelik alanlar oluşturuldu.