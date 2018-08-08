Çivril’de festival heyecanı başladı

incisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali’ 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Çivril ilçesinde 1995 yılından itibaren Çivril Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen festival, Çivril Belediyesi Festival Tertip Komitesi’nin aldığı kararla 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 4 gün sürecek festivalde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Bu yıl 22. düzenlenecek olan festivalde 30 Ağustos Perşembe günü Ali Kınık, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Gece Yolcuları, 1 Eylül 2018 Cumartesi günü Buray, 2 Eylül 2018 Pazar günü Hande Yener halk konseri verecek. Festivalde yerel halk oyunları ekibi ve mehteran takımı da gösterilerini sergileyecek. Her yıl renkli görüntülere sahne olan Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali’nde birbirinden farklı yarışmalarda yarışmacılar hünerlerini sergileyecek.

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, Çivril ilçesinin doğasını, tarihini, kültürel yapısını, Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmak olduğunu vurgulayarak, “İlçemiz verimli topraklara sahip olup ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bunun yanında Çivril, Miryakefelon Savaşının yapıldığı topraklardır. Herkesi elma festivalinde ilçemizde görmek istiyoruz” dedi.