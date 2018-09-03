Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 15:45

Çivril’de Hande Yener rüzgarı esti

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen 22.

Çivril’de Hande Yener rüzgarı esti

03 Eylül 2018 15:45

Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali’nin son gününde sahneye çıkan Hande Yener, Çivrillilere coşku dolu bir gece yaşattı.


Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 22. Düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok misafire ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan festivalin son gününde en yavaş bisiklet sürme yarışması, en kısa sürede ayçekirdeği yeme yarışması, en iyi elma ve şeftali yetiştiriciliği yarışması, en iyi elmalı pasta yarışması ve elma güzeli yarışması yapıldı. Festivalin kapanış konserini Türk Pop Müziğinin önde gelen sanatçılarından Hande Yener yaptı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener Çivrillilere coşkulu bir gece yaşattı. Festivalin son günü gündüz bölümünde çok eğlenceli yarışmalarla keyifli saatler yaşadıklarını belirten Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Gece de Hande Yener konseriyle Çivrillilerimize muhteşem bir gece yaşattık. Bugüne kadar böyle bir kalabalık ilçemizde olmadı. Destek ve dualarınızla her zaman en iyi organizasyon ve en iyi sanatçıları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Festival boyunca bizi yalnız bırakmayan hemşerilerime çok teşekkür ediyorum.” dedi.


Çivril’e ilk defa geldiğini söyleyen Hande Yener, Çivrillilerden çok memnun kaldığını belirtirken bundan sonra da daha başka konserlerde buluşmak istediğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç