Çivril’de iftar sofları kurulmaya devam ediyor

İftar programı kapsamında Ramazan ayının 14. günkü durağı Karabedirler Mahallesi oldu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği İftar programına Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven’ de katıldı. Çivril Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarının Ramazan ayının 14. günkü adresi Karabedirler Mahallesi oldu. Yaklaşık binlerce kişinin katıldığı iftar programında Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, dualar edildi. İftar programının ardından bir konuşma yapan Başkan Güven, Ramazan ayının verdiği manevi hazzı tarifi imkansız mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Amacımız zengin fakir ayrımı yapmadan birbirlerini kaynaştırmak aynı tastan ve kaptan aynı yemekleri yemek. Göreve geldiğimizden bu yana iftar sofraları düzenliyoruz. Her gün farklı mahallelerimizde bir araya gelerek var olan birlik ve beraberliğimizi Ramazan ayının verdiği maneviyatla daha da pekiştiriyoruz" dedi.

Başkan Güven, Ramazan ayında düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarının bir sonraki durağının ve Çıtak, Kavakköy ve Sarıbeyli Mahalleleri olacağını belirtti. Programa ayrıca AK Parti Denizli milletvekilleri de katıldı.