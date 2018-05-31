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31 Mayıs 2018 17:01

Çivril’de iftar sofrası 2 mahallede kuruldu

Denizli Çivril Belediyesi, ilçede iftar sofralarını Sundurlu Mahallesi ve Beyköy Mahallesi’ne kurdu.

Çivril’de iftar sofrası 2 mahallede kuruldu

31 Mayıs 2018 17:01

İftar programına Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ve mahalle sakinleri katıldı.


Çivril Belediyesi Ramazan ayını her yıl olduğu gibi bu sene de farklı bir heyecanla yaşıyor. Ramazan ayının başından itibaren iftar sofralarını merkez ve yerel kesimler olmak üzere 76 mahalleye yayan Belediye, 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar sofralarını Sundurlu Mahallesi ve Beyköy Mahallesi’ne kurdu. İftara Başkan Güven de iştirak etti. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin okunduğu programda söylenen ilahilerle gönüllere dokunuldu. Etkinlikte Belediye Başkanı Gürcan Güven, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Vatanımızın, bayrağımızın, bir olduğunu vatanı parçalamaya, bölmeye yönelik ülkeye operasyon çekmeye çalışanlara karşı bir olmamız gerekiyor” dedi.


İftar programı Başkan Güven’in vatandaşların Ramazan ayını tebrik etmesi ile sona erdi.




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