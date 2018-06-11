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11 Haziran 2018 07:44

Çivril’de sahur vakti alkol cinayeti

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir büfede yaşanan bıçaklı kavgada 36 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Çivril’de sahur vakti alkol cinayeti

11 Haziran 2018 07:44

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısının yakınları ile ölen şahsın yakınları arasında gerginlik yaşanmaması için ilçede yoğunluk güvenlik önlemleri alındı.


Edilen bilgilere göre, olay Hamam Mahallesi Kumluk mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Sedat Akgöz (36), isimli şahıs sahur saatlerinde Mustafa A.’nın (20) işlettiği büfeye gelerek alkol almak istedi. Ardından ikili arasında kavga çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce iddialara göre, Mustafa A., Akgöz’ü bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Akgöz çevredekiler tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Akgöz hayatını kaybederken, Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı. Sedat Akgöz’ün ölüm haberinden sonra ailesi ve akrabaları hastane önünde toplanırken, Mustafa A.’nın yakınları arasında gerginlik yaşanmaması için polis ve jandarma tarafından ilçede yoğunluk güvenlik önlemleri alındı. İlçede görev yapan tüm polis ve jandarma personeli göreve çağrılırken Çal ve Baklan İlçe Emniyet Müdürlüklerinden de takviye ekip istendiği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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