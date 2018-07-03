Çivril’de Türkçe isim kampanyası

Denizli’nin Çivril ilçesinde TÜBİTAK işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında iş yerlerine Türkçe isim veren esnaflara destek verilecek. Çivril Emine Özcan Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Münir Sayhan ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Elif Çetin tarafından Çivril Belediyesi Meclis gündemine taşınan projeyi görüşen Meclis Eğitim Komisyonu, ilçede yeni iş yeri açan esnafların Türkçe isim kullanması konusunda teşvik edilerek tavsiyede bulunulmasını, iş yerinin ismini Türkçe kullananlara da teşekkür belgesi verilmesini kararlaştırdı.

Çivril Belediyesi Meclis Haziran ayı toplantısında meclis üyelerine bilgi veren Münir Sayhan ve Elif Çetin, son yıllarda Çivril’de yabancı kökenli kelimelerin çok kullanılmaya başlandığını belirterek, ‘İş yerime Türkçe isim koyuyorum, dilime sahip çıkıyorum’ kampanyası başlatılmasını istedi. Temmuz ayı meclis gündemine alınan ‘İş yerlerine Türkçe isim konulmasının özendirilmesi’ maddesi oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçti.