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Çivril'de üst yapı çalışmaları

Denizli Çivril Belediyesi yol çalışmaları kapsamında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.


Çivril Belediyesi ilçede ihtiyaç duyulan farklı noktalarda kilitli parke taşı döşemelerine devam ediyor. Çivril Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların bu sefer ki adresi Kocayaka Mahallesi oldu. Yapımına geçtiğimiz hafta başlanan kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Kocayaka'nın modern bir görünüme kavuştuğunu belirten Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “Çivril'imizin her bir köşesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda ekiplerimiz Kocayaka Mahallesi'nde kilit parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah birkaç gün içerisinde tamamıyla bitireceğiz. Bütün imkanlarımızla ilçemizin her yerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çivril'i daha modern bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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