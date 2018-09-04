Çivril’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Çivril Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bozdağ Mahallesi’ndeki yol ve kilit parke çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Belirli bir plan çevresinde hareket eden ekiplerin bu sefer ki durağı Bozdağ Mahallesi oldu. Mahallede yapılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek halkın sorunlarını dinleyen Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven incelemelerinin ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Merkezi yerlerde olduğu gibi çalışmalarımızı kırsal alanlara da yayarak kilit parke taşı döşemeye devam edeceğiz. Gece gündüz demeden ekibimizle birlikte daha yaşanılır bir Çivril için var gücümüzle çalışacağız. Bu hizmetlerimizle Bozdağ Mahallesi’ni de tozdan çamurdan kurtaracağız.”