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Çivril'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Denizli Çivril Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzbel Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Denizli Çivril Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzbel Mahallesi'ndeki üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Çivril ilçesinde mahallelerde başlatılan üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çivril Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların bu sefer ki durağı Düzbel Mahallesi oldu. Yapımına geçtiğimiz hafta başlanan kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek kalıcı hizmet ortaya koyan çalışmalara imza attıklarını belirten Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, yılların birikmiş sorunlarına neşter vuruyoruz. Çivril'imizin her köşesinde yoğun bir çalışma ortaya koyarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. Bu çerçevede Düzbel Mahallemizde kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin her yerini güzelleştirmeye hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Çivril Belediyesi'nin yaptığı bu çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, Başkan Güven'e ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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