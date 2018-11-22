Çivril'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belirli bir plan çerçevesinde hareket eden ekiplerin bu sefer ki durağı Gökgöl ve Beyköy mahalleleri oldu. Mahallelerde başlatılan yol ve kilit parke döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sokakları yazın tozundan ve kışın çamurundan kurtarmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “76 mahallemizden 60'nın üzerinde mahallemizin üst yapı çalışmalarını tamamladık. Gökgöl ve Beyköy Mahallelerimizin de üst yapı çalışmalarını tamamlayarak toz ve çamurdan kurtarıyoruz. Mahallelerimizin bütün yollarına bordür ve parke taşı döşüyoruz. İlçemizde tozlu ve çamurlu hiçbir yer kalmayacak. Durmak yok çalışmaya devam” diye konuştu.