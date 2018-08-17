Çivril’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Gürcan Güven’in talimatıyla asfalt çalışmalarını Hürriyet Caddesi’nde tüm hızıyla sürdürüyor.

Çivril ilçesinde asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çivril Belediye Başkanlığı’na bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Belirli plan çevresinde hareket eden ekiplerin bu sefer ki durağı Hürriyet Caddesi oldu. Yapımına geçtiğimiz günlerde başlanan asfalt çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Gürcan, “Çivril’imizin her bir köşesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda ekiplerimiz Hürriyet Caddesi’nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah birkaç gün içerisinde tamamıyla bitireceğiz. Bütün imkanlarımızla ilçemizin her yerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çivril’i daha modern bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.