Çivril'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, üst yapı çalışmalarının devam ettiği Düzbel Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Düzbel'de yapımına Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlanan üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılanan Güven, çalışmaların plan ve programların uygun bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, “İlçemiz Çivril'in her yerinde olduğu gibi Düzbel Mahallesi'nde de üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek fen işlerimizi, gerekse belediyemizin diğer birimlerini ilçemizi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için seferber ettik. Yaz kış demeden ilçemizin çehresini değiştirmek için ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.