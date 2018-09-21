Çivril'de üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde belediye tarafından çeşitli mahallelerde yapılan üst yapı yenilemem çalışmaları devam ediyor.

Çivril Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Emirhisar Mahallesi'inde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirli bir plan çevresinde hareket ederek ilçenin her yerinde hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, Emirhisar Mahallesi'nde de asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yolların insanların temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirten Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, "Bu çerçevede alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı tamamlayıp daha modern ve güzel Çivril oluşturmak icin ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.