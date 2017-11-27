Çivril’de yetiştiricilere damızlık koç dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi” kapsamında Çivril’in Özdemirci Mahallesi’nde sürü sahibi 21 kişiye 30 adet İvesi cinsi damızlık koç dağıtıldı. Dağıtım törenine damızlık koçları almaya hak kazanan sürü sahipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mehmet Atmacaoğlu, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Kocakaplan ve veterinerler katıldı.

Yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanması ve işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanan projede, sürü büyüklüğü en az 100 baş olan, Koyun Keçi Yetiştirici Birliğine üye, Bakanlıkça tarımsal desteklemelerden men edilmemiş olan talep eden yetiştiriciler faydalandırıldı.