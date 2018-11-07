İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çivril'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Denizli Çivril Belediyesi İmrallı Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarını tamamladı.

Denizli Çivril Belediyesi İmrallı Mahallesi'ndeki üst yapı çalışmalarını tamamladı.


Çivril ilçesinde yol ve yapım çalışmaları sürüyor. Birçok mahallede asfalt, kilit parke taşı gibi çalışmalarını sürdüren Çivril Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda İmrallı Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını tamamlandı. Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “Toplamda 76 mahallemizin yüzde doksanlık bölümünde çalışmalarımızı bitirdik. Altyapı çalışmalarından dolayı geciken birkaç mahallemize de çok yakında başlıyoruz. Sizlerden aldığımız destek ve güçle hizmetlerimiz hız kesmeden devam edeceğiz. İlçemizin her yerini güzelleştirmeye hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.