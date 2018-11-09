Çivril'deki yetenek taramasına 760 öğrenci katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ne Çivril'de 23 okuldan 760 öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte hayata geçirdiği Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Denizli'nin Çivril ilçesinde de yapıldı. Çivril Kapalı Spor Salonu'nda yapılan yetenek taramasına 23 okuldan 760 öğrenci katıldı. 3. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yetenek taramasında öğrencilerin boy, kilo, kol ve bacak uzunlukları ve esnekliklerine bakıldı. Uzman kişilerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde yapılan bu yetenek taramasında öğrenciler sıçrama mesafesi, el pençe kuvveti, 1 kilogramlık topu en uzağa fırlatma mesafesi, çevikli ve 20 metre koşusu gibi testlerden geçti. Her insanın hayatında spor olması gerektiğin belirten Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven “Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla ilgilenmeleri ve yaşam biçimi haline getirmeleri çok önemli. Bakanlıklarımızın hayata geçirdiği bu projenin de amacı yetenekli sporcuları bulup yetiştirip Türk sporuna kazandırmak dünya olimpiyat şampiyonlarını keşfetmek. Bizlerde ekibimizle birlikte her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Böyle bir projeye katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize” dedi.