Çivril’den ABD’ye protesto

Gürcan Güven’in çağrısıyla belediye önünde toplanan vatandaşlar ABD’nin Türkiye’ye karşı saldırısını protesto etti.

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) karşı olan dik duruşlu mücadelesini desteklerin belirterek, “Her zaman onun yanındayız. Bizde bugün burada ülkemize ve büyük milletimize yönelik tehditlere karşı tepkimizi ortaya koymak ve bir Mustafa Kemal Atatürk, bir Kazım Karabekir, bir Celal Bayar olma kararlılığı ile toplandık. Bu Büyük millet, dualı inançlı millet, Allah’ın izni ile bütün tehditleri geri püskürtecektir” dedi.

“Ortak noktamız vatan ve millet”

Ortak noktalarının vatan ve millet olduğunu vurgulayan Başkan Güven, “Vatan ve millet kaygısı taşıyanlar sağ-sol ayrımı şu parti bu parti ayrımı yapmazlar. Farklı farklı görüşlerimiz olsa dahi ortak noktamız vatan, millet ve bağımsızlıktır. Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya İstiklal ya ölüm’ sözü temel parolamız olmalıdır. Verilecek bir canımız varsa, atalarımız gibi vatana millete feda olsun” diye konuştu.

“ABD topyekun saldırıyor”

ABD’nin topyekun saldırdığını belirten Güven, “ABD, darbe ve terör girişimi ile ele geçiremediği ülkemizi şimdi de ekonomik saldırılar ile ele geçirmeye çalışmaktadır. Önceleri kapalı olan bu saldırılar şimdi doğrudan yapılmaktadır. Ancak, son sözümüzü söylemedik. ABD’nin ülkemize yönelik tehditlerini tanımıyoruz. ABD’nin Mehmetçiğimizin katillerini silahlandırmasını lanetliyoruz. Bu zamana kadar dostluk elini esirgemeyen Türkiye’nin bütün iyi niyetlerine rağmen bunu anlamayan ABD’nin terör yuvası olan İncirlik üssünü istemiyoruz. Bu konuda aklını başına almayan ABD’ye karşı Türkiye’nin yeni müttefikleri hazırdır. ABD mallarını kullanmıyoruz. Boykot ediyoruz, diri olmalıyız, birlik olmalıyız” dedi.