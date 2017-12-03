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03 Aralık 2017 12:29

Çivril’e 1500 Sarı Çam fidanı dikildi

Çivril Aşağı Çapak Mahallesi kırsalında ‘Ağaç Yoksa Hayat Yoktur’ projesi kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

Çivril’e 1500 Sarı Çam fidanı dikildi

03 Aralık 2017 12:29

AKİDAK tarafından organize edilen proje kapsamında 100 öğrenci Çivril Orman Şefliği tarafından gösterilen bölgeye 1500 Sarı Çam fidanı dikti. Ağaç dikim projesi hakkında bilgi veren AKİDAK Başkanı Erkan Atilla, Çivril’de ilk defa böyle geniş kapsamlı bir fidan dikim organizasyonu yapıldığına dikkat çekerek “Çivril’de dönem dönem ağaç dikim programları yapılıyor ama bunlar genellikle Nisan-Mayıs ayı içinde yapıldığı için dikilen fidanlar yaz mevsiminde susuz kalıp kuruyor. AKİDAK olarak hem bu yanlışlığa dikkat çekmek hem de öğrencilere ağaç ve doğa sevgisini aşılamak için doğru zamanda 1500 çam fidanını toprakla buluşturduk” dedi.


Dikilen fidanların öğrencilere zimmetlendiğini belirten Erkan Atilla “ Mart ayı içinde buraya tekrar gelip kuruyan var mı diye kontrol edeceğiz bakımlarını yapacağız. Kuruyanların yerine de seneye aynı dönemde tekrar dikim yapacağız” dedi.




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