Çivrilli milli sporcu bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil eden milli sporcu Çetin Oğuz üçüncü oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil eden 2017 yılında Türkiye Şampiyonluğu'nda ikinciliği elde eden milli sporcu Çetin Oğuz üçüncü oldu. 8-9 Eylül tarihlerinde İstanbul'da organize edilen bilek güreşi müsabakalarına yurdun her yerinden sporcu katıldı. Kadın ve erkeklerde sporcular, sağ ve sol kolda, 18 yaş altı, 21 yaş altı, büyükler ve masterler kategorilerinde kendi sıkletlerinde mücadele etti. Bilek güreşçileri arasında Denizli'yi temsil eden Sorisa Kulübü sporcusu Çetin Oğuz kente derece ile döndü. Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven,“ Sporcu kardeşimizin göstermiş olduğu bu başarı diğer gençlerimiz içinde örnek teşkil etmektedir. Çetin Oğuz, Denizli'mizi, Çivril'imizi en başarılı şekilde temsil ediyor, bizde belediye olarak her zaman sporcumuzun yanındayız.” şeklinde konuştu.