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Çoban kılığına giren polisler uyuşturucu çetesini çökertti

Denizli’de polis ekipleri zaman zaman çoban kılığına girip 4 ay boyunca takip ettikleri uyuşturucu çetesini çökertti.

Denizli'de polis ekipleri zaman zaman çoban kılığına girip 4 ay boyunca takip ettikleri uyuşturucu çetesini çökertti.


Edinilen bilgilere göre, İzmir'den Denizli'ye gelen şahısların bazı dağ köylerinde esrar yetiştirdiği ve bu esrarı kentte torbacı diye tabir edilen zehir tacirleri aracılığı ile sattıkları bilgisini alan ekipler yaklaşık 4 ay önce harekete geçti. Esrarın yetiştirildiği dağ köylerini izlemeye alan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları şüphe çekmemek için zaman zaman çoban kılığına dahi girdi. Ekipler zehir tacirlerini bu tür yöntemlerle yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip altına aldı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri İzmir ve Denizli'de düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda F.Ç. isimli ele başı ile L.B, S.C. ve H.B. isimli şebeke üyelerini kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda satışa hazır halde 4 kilogram esrar ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.


Öte yandan, şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere emniyetten çıkartılırken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının "esrarları dağ köylerinde mi yetiştirdiniz, pişman mısınız?" gibi sorularını da cevapsız bıraktı.

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