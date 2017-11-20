Çocuk haklarına dikkat çekmek için koro oluşturuldu

Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu’nda, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Okulda okuyan öğrencilerin velileri ve okul yönetimi, 1940’tan itibaren çocuk haklarını savunma amacıyla tüm dünyada kutlanan ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ için öğrencilere, bir sürpriz düzenledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında 320 veli, dev bir koro oluşturarak, 1 ay boyunca bir araya gelerek programı hazırladı. Çalışmalarını bitiren veliler, okulda bir araya gelerek, dev bir koro oluşturdu. Bahçeye habersiz bir şekilde çıkarılan 220 öğrenci, anne ve babalarını bahçede koro halinde görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dev koro, 9 müzisyen ve 16 öğretmenle enstrümanlar eşliğinde, çocukların bahçeye çıktığı sırada, ’Büyük Seslerden Küçük Yüreklere’ isimli şarkıyı seslendirmeye başlarken, ayrıca bir tane de klip çekildi.

Çekilen klip ile ilgili konuşan okul müdürü Nuran Özbellek, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlamak istediklerini belirterek, "Okul olarak, velilerimize böyle bir projeden bahsettiğimizde onlar da çok heyecanlandılar. 320 veliyle akşamları çalıştık. Çocukları, ’dışarıda sizi bir sürpriz bekliyor’ diyerek çıkardık. Karşılarında büyük bir orkestra, kalabalık ve anne-babalarını görünce çok mutlu oldular. Kendi haklarını bilen, başkalarının hakkında saygı duyan bireyler yetiştirmek bizim zaten hedeflerimiz içerisinde. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun her çocuğun yaşama hakkı var. Savaşlarda çocuklar ölmesin diyoruz. Her çocuğun mutlu bir aile ortamında yaşama hakkı var. Biz de bir klip çekerek, daha büyük bir kamuoyuna paylaşmak istedik" diye konuştu.

Çocuk haklarına tüm dünyada önem verilmesi gerektiğini dile getiren öğretmen Medine Boz ise, "Aslında işin sadece taslağından haberdardık. Bize de sürpriz olması gerekiyordu ama ben çok beğendim. Az çok proje hakkında bilgimiz vardı ama detaylarından son anda haberimiz oldu. Projenin ses getireceğini düşünüyorum. Çocuklarımız zaten bizim için çok değerli. Çocuklarımızın masumiyetlerinin devamı için de dünya hırslarının azaltılması gerekiyor. Çocuklar mutluysa ileride mutlu anne demek, mutlu baba demek. Bütün dünyada hiçbir çocuğumuzun gözyaşı dökmemesi, mutlu bir hayat sürmeleri için bizimkisi küçücük bir mesajdı. İnşallah, tüm çocuklarımıza ulaşır. Sağlık ve barış içerisinde çok güzel günlerde, çocuklarımızın bir hayatları, yaşamları olur" dedi.