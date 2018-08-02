Çocuk şenliği Karakova ve Aktepe Mahallelerinde de yapılacak

Pamukkale Belediyesi’nin ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenekler sunmak amacıyla hayata geçirdiği projelerden olan ve geçen yaz ilk olarak yapılan “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” eğlenceleri devam ediyor. Her hafta Cuma ve Cumartesi akşamları farklı mahallelerde gerçekleşen etkinlikler bu hafta Karakova ve Aktepe mahallelerinde olacak. 3 Ağustos Cuma akşamı Karakova Mahallesi’ndeki Karakova İlkokulu bahçesine kurulacak olan “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” standı 4 Ağustos Cumartesi günü ise Aktepe’de olacak. Aktepe Pakize Suzan Özkardeş İlkokulu bahçesinde çocuklar doyasıya eğlenecek. Halat çekme, çuval yarışlarının yanı sıra yüz boyama, çocuk oyun grupları, palyaçolar eşliğinde eğlenecek olan çocuklara, pamuk şeker, Osmanlı macunu, limonata ve dondurma ikramı da yapılacak.

“Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, her hafta sonunda 2 mahallede düzenlenen “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” eğlencesinde çocukların mutluluğuna tanık olduklarını ifade ederek, “Biz her zaman söylüyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler. Biz ilçemizdeki çocukları mutlu etmek için geçen yaz aylarında olduğu gibi bu yıl da şenlik düzenliyoruz. Onların mutluluğunu ve sevinçlerini görmek bizleri de mutlu ediyor. Çocukların mutluluğu ailelerin mutluluğuna, ailelerin mutluluğu da toplumun mutluluğuna sebep oluyor. Bu hafta sonunda Cuma akşamı Karakova, Cumartesi akşamı da Aktepe’de kurulacak olan alanda çocuk oyun grupları, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar çocuklarımızı bekliyor. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığımız ve saat 20.00’de başlayacak etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.