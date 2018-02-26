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26 Şubat 2018 16:02

‘Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor’ projesi devam ediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin anasınıfı miniklerine yönelik başlattığı,‘Merkezefendi’de Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor’ projesi kaldığı yerden devam ediyor.

‘Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor’ projesi devam ediyor

26 Şubat 2018 16:02


Minik öğrenciler, çiftçilikten, sunuculuğa, doktorluktan, astronotluğa kadar birçok meslek dalında hayallerine dokunuyor. Uzay aracındaki yolculuk ise minik öğrencilerin ilgisini çekiyor.


Hafta içi her gün Hayal Evi’ne giden minik öğrenciler, projede çiftçilikten, sunuculuğa, doktorluktan, astronotluğa birçok meslek dalını öğrenerek hem eğleniyor, hem de eğitim alıyor. Minik öğrencilerin uzay aracındaki yolculukları ise çocukların en çok ilgi gösterdiği meslek dalı olarak göze çarpıyor.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, projeye katılan minik öğrencileri ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu, çeşitli meslek dallarını yakından inceleyen öğrencilerle zaman geçirdi. Subaşıoğlu, “Merkezefendi’de Çocuklar Hayallerine Dokunuyor, Gelecekle Tanışıyor projemiz kaldığı yerden devam ediyor. Öğrencilerimiz burada, ilerde olmak istedikleri meslekleri yakından tanıma ve öğrenme fırsatı buluyor. Burada çiftçilikten, sunuculuğa, doktorluktan, astronotluğa birçok meslek dalını öğreniyorlar. Uzayda yolculuk çocuklarımızın oldukça ilgisini çekiyor” dedi.




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