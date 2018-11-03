Coşkun Demirbakan: “Hatalarımızdan ders çıkaracağız”

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Denizlispor'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yapmak istediklerimizi yapamadık ve yaptırmadılar. Hatalarımızdan ders çıkaracağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor deplasmanda Denizlispor'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Denizlispor'un maça kendilerinden daha iyi konsantre olduğunu belirterek, “Yapmak istediklerimizi yapamadık, yaptırmadılar. İzin de verdik onların oynamasına. Gol pozisyonları iki tarafın da var, 1-1 iken atamadık. Dönen top üçüncü golü getirdi. Bunlar önemli değil, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bundan sonra aynı hataları yapmamaya çalışacağız” dedi.

Demirbakan, maçın hakemi Sarper Barış Saka'nın maçı iyi yönettiğine de değinerek, “Hakem oyunun iyi oynattı, avantaj kuralını iyi yorumladı ve oyunun temposunu kesmedi. Oynatmaya çalıştı, iyi bir yönetim gösterdi. Biz bugün kötü bir günümüzdeydik, bir performans düşüklüğü oldu, olabilir. Futbolcularım robot değil, her hafta aynı şeyi üreteceklerine dair bir garanti yok. Hata yaptık, hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız” diye konuştu.