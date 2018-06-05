Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Haziran’da Denizli’ye geliyor

Pazar günü gerçekleştirilecek olan miting o tarihi sayımızı zorlayan bir miting olacak inşallah" dedi.

Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Haziran’da kentte gerçekleştireceği miting ile ilgili partisinin il binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mitingleri kapsamında 24 Haziran Pazar günü saat 14.00’da Denizli’ye geleceğini söyledi. Denizli miting kararının geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendilerine tebliğ edildiğini aktaran Zeybekçi, "Malumunuz dün Ankara’da Bakanlar Kurulu vardı. Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirdik. Kendisi Balıkesir ziyareti sırasında seçim mitingleri kapsamında Denizli’yi ziyaret etmek istediğini dile getirmişti. Bakanlar Kurulu sırasında da bize tebliğ etti" dedi.

"Miting teşkilatımıza farklı bir enerji ve farklı bir motivasyon verecektir"

Parti il binasında teşkilat ve belediye başkanlarıyla toplanıp 10 Haziran’da gerçekleştirilecek olan mitin için gerekli toplantıları yapacaklarına değinen Bakan Zeybekçi, toplantının ardından görev yerlerine dağılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Denizli ziyareti ile ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getirdi. Mitinge Denizli halkından yoğun katılım beklediklerini kaydeden Zeybekçi, geçtiğimiz yıl Denizli’de yapılan mitingin katılımın açısından tarihi bir zirve olduğunu anımsatarak, "Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 50 binin üzerinde bir katılımla Çınar Meydanı’nda gerçekleşen miting tarihi zirvemizdi. Pazar günü gerçekleştirilecek olan miting o tarihi sayımızı zorlayan bir miting olacak inşallah. Bizin için asıl olan mitingin niceliği değil niteliği ve son iki haftaya girerken Denizli’de böyle bir mitingin yapılmış olmasıdır. Miting teşkilatımıza farklı bir enerji ve farklı bir motivasyon verecektir" dedi.

"Tüm teşkilatlarımızda güzel bir yarış havası var"

24 Haziran’da Denizli’de, AK Parti ve ‘Cumhur’ ittifakı olarak tarihi bir zirveyi yakalayacaklarını ifade eden Bakan Zeybekçi, "Bilindiği gibi bizim tarihi zirvemiz 28 Mart 2004 seçimleri. O tarihi zirvenin de üzerine çıktığımızı hep beraber göreceğiz. AK Parti içinde iller yarışır ama bizde Denizli’de içlerimizde bir yarış var. İlçe belediye ve teşkilat başkanlarımız kendilerini bu yarışın içine çok iyi bir şekilde kaptırdılar. Tüm teşkilatlarımızda güzel bir yarış havası var" dedi.

"Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nin açılışı yapılacak"

Bakan Zeybekçi, 10 Haziran’da gerçekleştirilecek mitingin Kadir Gecesi’ne denk geldiğini ve miting sonrası Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) içerisinde yer alan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi’nin de açılışının yapılacağının müjdesini verdi. Bakan Zeybekçi ayrıca, cami açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da geleceğini ve Diyanet Kadir Gecesi Programı’nın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nden gerçekleştirileceğini dile getirdi.