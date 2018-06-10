Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, İnce’nin Kadıköy mitingine sert eleştiri:

Hangi delilin var terbiyesiz? Bunlarda terbiye, ahlak diye bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Denizli’de vatandaşlara seslendi. Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı’nda gerçekleştirilen mitinge onbinlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacağı kürsüye çıkarken kalabalık bir AK Parti heyeti, milletvekilleri ve bakanlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Denizli’de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’nin tarih, kültür ve tekstil şehri olduğunu ifade etti. Denizli’nin efeler, zeybekler ve yiğitler diyarı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Özay Görüm’ün sözleri ile Denizlileri selamladı. Denizli’yi geçen yıl 2 defa ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, her fırsatta Denizli’ye geldiğini kaydetti. Kadir Gecesini de tebrik eden Erdoğan, Denizli’nin güvenin ve istikrar ile birlikte, kalkınmanın ve ihracatın, geleceğin değerini iyi bildiğini ifade etti.

"Sen sadece çık kürsüden hakaret et"

Konuşmasında Denizli’ye yapılan yatırımlar ile birlikte, CHP Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin Kadıköy’de gerçekleştirdiği mitingde yaşananları sert bir dille eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

"Allah’ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek. Benim milletim hizmet siyasetinden yanadır. Bay Muharrem daha çırak bile değil. Buna çok kızıyor rahatsız oluyor, zaten senin genel başkanında öyle biz çıraklığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinde atlattık. Başbakan olduk kalfalık, ustalık 11 yıl kolay değil. Şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyorum. Bu liderlik işidir, bakkal dükkanını çırağa teslim eder misiniz? Bunlara 5 koyun verin kaybedip gelirler. Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. 16 yılda Denizli’ye 22,5 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Çok çalıştık. Denizli’nin şanına uygun yeni bir stadyum yapıyoruz. Bunun karşılığında Denzilispor’u süper ligde görmek istiyoruz. Eski stadı da Millet Bahçesi haline getiriyoruz. Pamukkale Üniversitesini ikiye bölelim Honaz tarafından ikinci üniversiteyi kuralım diyoruz. Bu işler çalışma işi biz İzmir’de değiliz neredeyiz? Ege ile Akdeniz’i otoyol projeleri ile bir birine bağlıyoruz. Sen sadece çık kürsüden hakaret et. Terbiyesiz Kadıköy’de miting yapıyor, hırsız Erdoğan diye bağırtıyor. Kime? kendi tabanına. Hangi delilin var terbiyesiz. Bunlarda terbiye ahlak diye bir şey yok. Ne olacak 24 Haziran’da sizleri inşallah benim milletim sandığa gömecek."