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10 Haziran 2018 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizli mitinginden gülümseten görüntü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’de gerçekleştirdiği mitinge katılan bir kadının güneşten korunmak için bulduğu ‘kolili’ yöntem görenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizli mitinginden gülümseten görüntü

10 Haziran 2018 14:55


Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Denizli’de vatandaşlara seslendi. Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı’nda gerçekleştirilen mitinge binlerce vatandaş katıldı. Yaklaşık 33 derece sıcaklık altında gerçekleştirilen mitingde alanı dolduran vatandaşlar güneşten korunmak için şemsiye ve şapkalarda ararken, yanında bir şey olmayan bazı vatandaşlar ise sıcaktan korunmak için ilginç yöntemler geliştirdi. Mitinge katılan orta yaşlardaki bir kadın bulduğu meyve suyu kolisinin bir yüzünü yırtarak kafasına geçirdi. İsmi öğrenilmeyen kadın kolinin önünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için yırtıp diğer yüzlerine dokunmayarak kafasına şapka niyetine geçirdi. Kadının bu halini görenler ise kendilerini gülümsemekten alıkoyamadı.




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