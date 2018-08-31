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31 Ağustos 2018 16:07

Çürüksu havzasında Yer Bilimleri Eğitimi devam ediyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından önerilen, ‘Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi’ projesinin ikincisi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanarak eğitimlere başlandı.

Çürüksu havzasında Yer Bilimleri Eğitimi devam ediyor

31 Ağustos 2018 16:07


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Pamukkale Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ’Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi-2’, 30 Ağustos - 8 Eylül 2018 tarihleri arasında Denizli ve Manisa Kula’da gerçekleştiriliyor. Kula Jeoparkı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesinin katkısıyla düzenlenen olan eğitim programında, özellikle yer bilimlerine gönül veren öğretmenler birçok bilimsel aktiviteyle eşsiz bir deneyim yaşama imkanı bulacak.


Bu yıl ikincisi düzenlenen eğitimin açılışı PAÜ Mühendislik Fakültesi B Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirken, açılışta konuşma yapan PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, geçen yıl düzenlenen eğitimin başarılı geçtiğini ve katılımcılardan güzel geri dönüşler aldıklarını hatırlatırken, bu eğitimlerin öğretmenlerin meslek hayatlarına olumlu katkılar sunacağına olan inancını dile getirdi.


Konuşmasında proje katılım süreci ve proje kapsamında yapılacak faaliyetler hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Barış Semiz, öğretmenlerin jeoloji bilgilerini uygulamalı olarak desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Açılışın ardından eğitimde ilk olarak PAÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mete Hançer, Çürüksu Havzası’nın jeolojik özellikleri konusunda katılımcılara genel bilgiler verdi.


On gün sürecek olan eğitim programında, yer bilimleri, çevre bilinci, deprem, fay, madenler ve jeotermal enerji eğitimi uzmanlar tarafından katılımcılara aktarılırken, Çürüksu (Denizli) havzasındaki, doğa harikası Pamukkale, jeotermal sistemler, eşsiz mağaralar, mermer/traverten ocakları ve Türkiye’nin en genç ve orijinalliğini en iyi muhafaza etmiş volkanik sahası özelliğine sahip Kula Jeoparkı eğitim amacıyla kullanılacak.




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