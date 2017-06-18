DAK’tan 30 ihtiyaç sahibi aileye yardım

DAK, çeşitli mahallelerde belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gıda yardımında bulundu. Hazırlanan gıda poşetleri DAK gönüllülerince 30 aileye verilirken, aileler ekibe teşekkür etti.

Ramazan ayı dolayısı ile böyle bir yardımda bulunduklarını belirten Dağ Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Etiman, "Ramazan ayının güzelliklerini beraber yaşamak istedik bizler bugün burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile beraberiz. Ramazan ayının güzelliklerini yaşamak adına bu yardımların önemi çok büyüktür. Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı ve ihtiyaç sahibi insanlar varken bizler rahat uyuyamayız. Sıkıntı çeken kardeşlerimize yardımda bulunmak çok güzel. Bizler sizler için her türlü yardımda bulunmaya hazırız" dedi.