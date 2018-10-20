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Damperi açık unutulan kamyon kameranın direğini devirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde damperi açık bir şekilde seyreden hafriyat kamyonu şehir polis kamerasının bulunduğu direği yıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde damperi açık bir şekilde seyreden hafriyat kamyonu şehir polis kamerasının bulunduğu direği yıktı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


İddiaya göre, Mehmet K.'nın kullandığı 20 B 4627 plakalı damperi açık unutulan hafriyat kamyonu, Fevzi Çakmak Bulvarı Ulus Cadde kavşağında bulunan şehir polis kamera ve plaka tanıma sisteminin bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yere yıkılıp parçalandı. Polis ekipleri direk ve kamyonetin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.


Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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