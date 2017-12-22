Dar sokakların çöpünü ’Çöp Taksi’ alıyor

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Büyük araçların giremediği dar sokaklarımızdaki çalışmaları yürütmek ve trafik akışına engel olmadan hizmet veren Çöp Taksi hizmete devam ediyor” dedi.

Pamukkale Belediyesi, büyük temizlik araçlarına ek olarak hizmete başlattığı ‘Çöp Taksi’, temizlik faaliyetlerine katkı vermeye devam ediyor. ‘Çöp Taksi’ damperli küçük araç tipi yapısıyla, büyük araçların giremediği dar sokaklara rahatlıkla girerek çevre kirliliğine neden olan çöpleri kolaylıkla toplarken, vatandaşların büyük beğenisini topluyor. 2016 yılında Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in talimatı doğrultusunda Temizlik Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan ‘Çöp Taksi’ ilçenin temizlik çalışmalarında etkin rol oynamaya devam ediyor. Çöp Taksi, büyük araçların giremediği sokaklarda ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde çöplerin toplatılmasında önemli bir performans sergiliyor. Minyatür yapısı sayesinde hızlı hareket edebilme özelliği bu aracı önemli kılan özelliklerden biri oluyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Daha temiz bir çevre, daha güzel bir Pamukkale için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Temiz bir Pamukkale için çevre temizliği konusunu da fazlasıyla önemsiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, rutin hizmetlerimizi en kaliteli şekilde ivedilikle yerine getirirken, her gün daha iyisi ne yapabiliriz sorusunu kendimize sorarak geleceğe dönük projeleri hayata geçiriyoruz. İlçemizin temizliği noktasında geçtiğimiz yıl hizmete başlattığımız ‘Çöp Taksi’ temizlik çalışmalarımıza katkılar sunmaya devam ediyor. Küçük araç olması bakımından daha pratik ve trafik akışını engellemeyen yapısıyla hem büyük araçların giremediği dar sokaklarımızda hem de trafik akışını engelleyen acil çöp yığınlarının toplanması noktasında oldukça fayda sağlamakta. Burada önemli olan çevre temizliğinin sürekli olarak en iyi şekilde sağlanmasıdır. Çöp taksi hizmetimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.