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15 Mayıs 2018 09:21

Definecilerin ortaya çıkardığı kemer yapı koruma bekliyor

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntepe Mahallesi’nde çam ağaçları içindeki tepeyi kazan definecilerin ortaya çıkardığı kemerli yapı koruma bekliyor.

Definecilerin ortaya çıkardığı kemer yapı koruma bekliyor

15 Mayıs 2018 09:21


Altıntepe Mahallesi’nde özellikle çobanların keçi otlatmak için kullandığı çam ağaçlarının olduğu tepede yapılan kazılar endişelendiriyor. Kazılarda ortaya çıkan kemerli yapı ve içinin definecilerin uğrak yeri olduğunu belirten çobanlar durumdan rahatsız olduklarını söylüyor. Tepenin birçok yerinde kazılı yerlerin olması ve özellikle definecilerin gece gelmesinden endişe duyan çobanlar, yapının ya korunmasını ya da kapatılmasını istiyor.


Kemerle girişi olan ve kazılan yerde ise 5 metre derinliğinde ve kırılmış bir yapı daha gözüküyor. Kemerli yapıya yakın yerlerde de 2 metreye yakın kazıların olması, kazı yapılan alanın ise vadiye bakması dikkat çekiyor




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