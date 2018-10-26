Demir sopalı saldırganın tutuklanması için itirazda bulunuldu

Denizli'de dün 61 yaşındaki adamı sokak ortasında özel yapılmış demir sopayla dakikalarca döven ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şahsın tutuklanması için Cumhuriyet Savcılığı harekete geçerek itirazda bulundu.

Geçtiğimiz pazar günü Çal ilçesinde meydana gelen ve güvenlik kameralarının anbean görüntülediği kan donduran olayda, Hasan S. (43) isimli şahıs, Galip Kara (61) isimli yaşlı adamı köy meydanında adeta işkence edercesine dakikalarca demir sopayla dövdü. Hasan S.'nin olayda kullandığı demir sopanın ucuna özellikle kaynak yaptırdığı öğrenilirken çıkıntı nedeniyle Kara'nın vücudunda darbe aldığı yerlerde derin kesikler oluştu. Olayda yaralanan ve hastanede fotoğrafları çekilen Kara'nın adeta işkence gördüğü gözlendi. Bacak, kol ve ellerinin bazı yerlerinde derin yarıklar oluşan Kara'ya hastanede 20'den fazla dikiş atıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Hasan S, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı ve mağdur avukatları şahsın tutuklanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Hasan S.'nin olayı gerçekleştirdiği demir sopa bulunamazken ayrıca iddianamede sopanın ‘silah' olarak değerlendirildiği de öğrenildi.

İtirazın ardından üst mahkemenin kararı bekleniyor.