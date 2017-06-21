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21 Haziran 2017 18:10

DENİB’ten serbest bırakılan Kocasert açıklaması

Denizli’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan TİM Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert’in serbest bırakılmasının ardından, DENİB tarafından bir açıklama yapıldı.

DENİB’ten serbest bırakılan Kocasert açıklaması

21 Haziran 2017 18:10


Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert’in yer aldığı 5 iş adamı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



DENİB’ten açıklama yapıldı


Kocasert ve gözaltına alınan 5 iş adamının serbest bırakılmasının ardından DENİB tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklama şu şekilde: “21 Haziran 2017 Çarşamba günü, faaliyetleri sonlandırılan bir dernek ile ilgili bilgi alma amaçlı olarak Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Süleyman Kocasert’in ifadesine başvurulmuş olup, resmi işlemlerin ardından kendisi Denizli Emniyet Müdürlüğünden ayrılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”




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