Denizde boğulan uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Denizli 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çıldır, Muğla’da serinlemek amacıyla girdiği denizde akıntıya kapılarak boğuldu. Çıldır’ın birlikte denize girdiği ve Muğla’da asker olan kardeşinin ise halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mesut Çıldır için Denizli’de cenaze töreni düzenlendi. Denizli Ulu Cami’de düzenlenen cenaze törenine, Vali Hasan Karahan, 11’inci Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Askeri Erkan ve yakınları katıldı.

Vali Karahan, Çıldır’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yoğun bakımdaki kardeşi için de acil şifa dileklerini iletti.

Cenaze töreninin ardından Çıldır’ın cenazesi Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesinde defnedildi.